شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة للثنائي المصري.. رسالة تحذير من أستون فيلا لمنافسيه الموسم القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب وجه نادي أستون فيلا الإنجليزي رسالة تحذير لمنافسيه الموسم القادم في البريميرليج عقب نجاته من الهبوط وضمان تواجده في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم. ونشر النادي الإنجليزي صورة تجمع الثلاثي أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، بالإضافة إلى قائد الفريق جاك جريليش مكتوبًا عليها باللغة العربية: موسم جديد في الدوري الممتاز». فيما وضع تعليقًا أعلاها قائلًا: «لا تخافوا ولكن احذروا». رسالة أستون فيلا لمنافسيه الوضع في مصر Advertisements

اصابات 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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