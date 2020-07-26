شكرا لقرائتكم خبر عن من داخل غرفة الملابس.. شاهد احتفال تريزيجيه والمحمدي بالبقاء في «بريميرليج» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

احتفل فريق استون فيلا بالبقاء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن نجا من شبح الهبوط بعد تعادله اليوم مع فريق وست هام وهي النتيجة التي ساعدة الفريق في البقاء.

واحتفل أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، نجما المنتخب الوطني مع فريقهم داخل غرفة خلع الملابس عقب المباراة، بعد المساهمة بشكل كبير في بقاء الفريق في البطولة، وكان لأهداف «تريزيجيه» خاصة هدف الفوز على أرسنال في الجولة قبل الأخيرة فضل كبيرًا في بقاء الفريق

وحقق فريق استون فيلا التعادل 1-1 مع وست هام يونايتد في المباراة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين خسر واتفورد امام ارسنال بثلاثة اهداف مقابل هدفين، وكانت النتيجة في صالح استون فيلا وضمن البقاء للموسم المقبل في مسابقة «بريميرليج».