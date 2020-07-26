شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يدافع عن نفسه ويُفسر تصريحاته بشأن مجاملات التحكيم ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دافع فريق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عنه نفسه، بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها من قبل مواقع التواصل الاجتماعي جراء تصريحاته المثيرة بشأن مجاملات التحكيم الأفريقي لأندية مصر.

وقال جعفر، خلال ظهوره على شاشة قناة الزمالك بالاستوديو التحليلي لودية الفريق الأبيض أمام دجلة: «الجميع فسّر تصريحاتي بشكل خاطئ، فكنت أتحدث عن وقائع منذ 40 عاماً».

وأوضح: «قُلت أن الحكام الأفارقة كانت تعرض علينا ذلك ولكن لم نقبل هذا، والزمالك وباقي أندية مصر كانت تفوز بشرف وبعرقها دون تدخل من التحكيم».

وواصل: «على النقيض، الكرة المصرية تعرضت لظلم واضح للغاية في فترة الثمانينات وحُرمت من ألقاب عديدة بسبب تدخلات التحكيم».

وأكمل: «الاتحاد الأفريقي كان يعاني من فساد في التحكيم في السابق قبل أن يتدخل (فيفا) في السنوات الأخيرة من أجل تطهير الفساد».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن فساد التحكيم في أفريقيا خلال فترة السبعينيات والثمانينيات أثر على جميع أندية القارة وليس نادٍي واحد بعينه، ولم أقصد بتصريحاتي ما فسره البعض بشكل خاطئ ومسيء.

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