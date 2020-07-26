شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: لسنا في خصومة مع الأهلي بسبب قضية نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنهم ليسوا في خصومة مع الأهلي بشأن قضية نادي القرن الإفريقي. وقال أحمد مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: «النادي ليس في خصومة مع الأهلي في قضية لقب نادي القرن». تابع: «نثق أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سيمنح الزمالك حقه في قضية نادي القرن». واختتم: «عندما أرحل عن مجلس إدارة الزمالك سأترك النادي به مبلغ ٦ مليارات أصول ولاعبين دوليين، بخلاف الوضع في الماضي». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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