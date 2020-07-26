شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مانشستر سيتي الأفضل في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز البرازيلي إيدرسون مورايس، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
وحافظ إيدرسون البالغ من العمر 26 عامًا، على نظافة شباكه، في 16 مباراة هذا الموسم أكثر من أي حارس آخر.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتوج فيها حارس برازيلي بهذه الجائزة.
وأنهى مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي في المركز الثاني، برصيد 81 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق 18 نقطة.
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