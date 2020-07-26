شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يبدي سعادته ببقاء «المحمدي» و«تريزيجيه» بالبريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري عن سعادته وارتياحه بنجاح الثنائي أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في الإبقاء رسميًا على فريقهما أستون فيلا بالبريميرليج.

وأثنى الجهاز الفني على المجهود الكبير الذي بذله الثنائي في المباريات الأخيرة ما ساهم في نجاح الفريق في عدم الهبوط الذي كان يصارعه في الدوري.

وتعادل أستون فيلا أمام ويستهام إيجابيًا بهدف لكل منهما لينجو فريق «المحمدي» و«تريزيجيه» من الهبوط ويبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمنى المدير الفني وأعضاء جهازه المعاون محمد بركات، مدير المنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي، التوفيق لهما ولجميع المحترفين في تحقيق كل الأهداف التي تعود على المنتخب الوطني بالنفع والفائدة.