شكرا لقرائتكم خبر عن البريميرليج.. تعرف على الهابطين وترتيب الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أسدل الستار على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد، والذي شهد إقامة مباريات الجولة الـ38 في وقت واحد.
وتأكد هبوط كل من واتفورد وبورنموث بجانب نوريتش سيتي الذي تحدد هبوطه قبل عدة جولات.
وكان ليفربول قد فاز بالدوري الإنجليزي، واحتل مانشستر سيتي المركز الثاني ومانشستر يوناتيد ثالثًا،
4- تشيلسي
5-ليستر سيتي
6-توتنهام
7-ولفرهامبتون
8-أرسنال
9-شيفيلد
10- بيرنلي
11- ساموثماهمبتون
12-إيفرتون
13- نيوكاسل
14-كريستال بالاس
15- برايتون
16-وست هام
17-أستون فيلا
18-برونموث
19- واتفورد
20- نورويتش سيتي.
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الوضع في مصر
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اصابات
91,583
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تعافي
32,903
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وفيات
4,558
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