تشيلسي يضمن المشاركة في دوري الأبطال بعد الفوز على ولفرهامبتون

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق فريق تشيلسي فوزاً مهم على فريق ولفرهامبتون بهدفين مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب «ستامفورد بريدج» ضمن منافسات الجولة الآخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز أهداف «تشيلسي» كلاً من ماونت في الدقيقة ٤٦ من ركلة حرة ممتازة، فيما أحرز الهدف الثاني مهاجم الفريق جيرو في الدقيقة ٤٩ من الشوط ذاته، ليحافظ على النتيجة نفسها في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز «البلوز».
وبهذه النتيجة يضمن فريق تشيلسي المنافسة الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز الرابع برصيد ٦٦ نقطة وهو نفس رصيد فريق اليونايتد الذي احتل المركز الثالث بفارق الأهداف.
فيما احتل فريق «ولفرهامبتون» المركز السابع برصيد ٥٩ نقطة، ولكن يفقد الأمل في المشاركة الأوروبية الموسم المقبل، خاصة بعد تعادل فريق توتنهام مع كريستال بلاس وبالتالي صعود فريق توتنهام للمركز السادس والمشاركة في «اليوروبا ليج» الموسم المقبل بدل من «ولفرهامبتون».
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