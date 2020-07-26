شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الهبوط.. واتفورد وبورنموث بصحبة نوريتش سيتي إلى «تشامبيونشيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أختتم اليوم الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» موسم 2019-2020، بعد إنتهاء مباريات الجولة 38، مساء اليوم، والتي تحدد معها بشكل رسمي الفرق الثلاثة التي هبطت إلى بطولة «شامبيونشيب».

وبعد تأكد هبوط نوريتش سيتي قبل ختام البطولة بعدة جولات، ليصاحبه رسميًا اليوم واتفورد وبورنموث.

وخسر واتفورد على ملعب الإمارات أمام آرسنال بنتيجة 3-2، بينما حقق بورنموث الانتصار خارج ميدانه على إيفرتون بنتيجة 3-1، إلا أن ذلك الانتصار لم يكن كافيًا بعد تعادل أستون فيلا خارج ميدانه أمام وست هام 1-1.

وبنتائج اليوم احتل نورويتش المركز الأخير برصيد 21 نقطة، وتواجد واتفورد في المركز الـ19 برصيد 34 نقطة وهو نفس رصيد بورنموث من النقاط في المركز الـ18، بينما ضمن أستون فيلا البقاء في البريميرليج بالتواجد في المركز الـ17 برصيد 35 نقطة.