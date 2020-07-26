شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «تريزيجيه» بعد نجاة أستون فيلا من الهبوط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
غرد النجم المصري محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، على حسابه بـ«تويتر» بعد دقائق قليلة فقط من نجاح فريقه أستون فيلا في ضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم والهروب من الهبوط.
ونشر تريزيجيه صورة له مع تعليق قائلًا: «لا تستسلم أبدًا».
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