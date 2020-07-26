شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح يخسر لقبه المفضل لصالح فاردي».. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب فاز جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، بجائزة هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم. وتصدر فاردي بسباق الهدافين برصيد 23 هدفًا وبفارق هدفين عن داني إنجز، مهاجم ساوثهامبتون مع دخولنا الجولة الأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز. وخسر محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف ليفربول، لقبه الذي استحوذ عليه خلال الموسمين الماضيين. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن 1- جيمي فاردي، 23. 2- بيير أوباميانج، 22. 3- داني إنجز، 22. 4- رحيم سترلينج، 20. 5- محمد صلاح، 19. 6- هاري كين، 18. Advertisements 7- راؤول خيمينيز، 17. 8- ماركوس راشفورد، 17. 9- أنتوني مارسيال، 17. 10- ساديو ماني، 17. الوضع في مصر

اصابات 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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