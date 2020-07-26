شكرا لقرائتكم خبر عن انتهى صراع الأبطال.. «اليونايتد» يعود لـ «تشامبيونزليج» بعد الفوز على «ليستر سيتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق مانشستر يونايتد فوز مهم على فريق ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الآخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفي الفوز الغالي لليونايتد لاعب الوسط «برونو فيرنانديز» من ركلة جزاء تحصل عليها مارسيال في الدقيقة ٧١ من الشوط الثاني، فيما أحرز الهدف الثاني اللاعب «لينجرد» في الدقيقة ٩٨ من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة ينتهي الصراع رسمياً بين الفريقين بوصول اليونايتد لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل برصيد ٦٦ نقطة في المركز الثالث، أما فريق ليستر سيتي فيحتل في نهاية الموسم المركز الخامس برصيد ٦٢ نقطة.