شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أستون فيلا «المحمدي وتريزيجيه» باق في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح نادي أستون فيلا، الذي يلعب ضمن صفوفه النجمين المصريين أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، في ضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم بعد تعادله إيجابيًا مع مضيفه وست هام.

وشهدت المباراة هدوء وقلة فرص في الشوط الأول، فيما كانت أبرز الكرات من نصيب ميكيل أنطونيو الذي انفرد بمرمى حارس أستون فيلا بيبي ريينا في الدقيقة 11 بعد تمريرة طولية رائعة من عيسى ديوب لكن الاول أهدرها بشكل غريب للغاية بجانب القائم الأيسر لـ«ريينا».

الشوط الثاني شهد قيام الفريقين بعدد من التغييرات التي نشطت من أداء الفريقين، ليتبادلا إهدار الفرص التي لم تكن خطيرة للغاية حتى نجح قائد الضيوف جاك جريليش في كسر التعادل السلبي بتسديدة رائعة سكنت شباك فابيانسكي حارس وست هام في الدقيقة 84.

ولم يهنأ «جريليش» بهدفه حتى تسبب في هدف التعادل بمرمى فريقه بعد تسديدة قوية من لاعب وست هام أندري يارمولينكو في الدقيقة 85 ارتطمت بقدم قائد أستون فيلا وسكنت شباك «ريينا».

وعقب الهدف حاول أستون فيلا تهدئة اللعب وإضاعة الوقت بشكل واضح من أجل الحفاظ على النتيجة التي تضمن له البقاء في الدوري الإنجليزي وهو ما تحقق في النهاية مع صافرة الحكم بنهاية اللقاء، مع خسارة واتفورد أمام أرسنال 2-3 ورغم فوز بورنموث على إيفرتون 3-1.

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