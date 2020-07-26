شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يختتم الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق ليفربول بطول الدوري الإنجليزي، فوزًا احتفاليًا خارج الديار على مضيفه نيوكاسل يونايتد 3-1 مساء الأحد، في اليوم الختامي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم نيوكاسل مبكرًا في الدقيقة الأولى من زمن المباراة عن طريق عبر دوويت، قبل أن يحرز فيرجيل فان دايك هدف التعادل للفريق الضيف بالدقيقة 38، وأضاف ديفوك أوريجي الهدف الثاني في الدقيقة 59، وساديو ماني اختتم الأهداف في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، يختتم ليفربول موسمه التاريخي الذي أحرزه من خلال لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ العام 1990، موسمه برصيد 99 نقطة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل 44 نقطة.