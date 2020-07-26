شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يختتم الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق ليفربول بطول الدوري الإنجليزي، فوزًا احتفاليًا خارج الديار على مضيفه نيوكاسل يونايتد 3-1 مساء الأحد، في اليوم الختامي من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم نيوكاسل مبكرًا في الدقيقة الأولى من زمن المباراة عن طريق عبر دوويت، قبل أن يحرز فيرجيل فان دايك هدف التعادل للفريق الضيف بالدقيقة 38، وأضاف ديفوك أوريجي الهدف الثاني في الدقيقة 59، وساديو ماني اختتم الأهداف في الدقيقة 89.
وبهذه النتيجة، يختتم ليفربول موسمه التاريخي الذي أحرزه من خلال لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ العام 1990، موسمه برصيد 99 نقطة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل 44 نقطة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
91,583
-
تعافي
32,903
-
وفيات
4,558
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يختتم الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.