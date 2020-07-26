شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يضع وليد أزارو على القائمة السوداء (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وضع الاتحاد السعودي لكرة القدم اسم المهاجم المغربي وليد أزارو، لاعب النادي الأهلي والمعار الى فريق الاتفاق السعودي، على القائمة السوداء للاعبين في الدوري السعودي.

ومنع الاتحاد السعودي أي ناد من أندية الدوري التعاقد مع وليد أزارو بداية من الموسم المقبل 2020/2021 وما يليه من موسم مقبلة وذلك بسبب أزمته مع نادي الاتفاق.

قرار منع الاندية السعودية من التعاقد مع المغربي ازارو

وأكد الاتحاد السعودي في بيان رسمي أنه تلقى خطابا من نادي الاتفاق يعلمه خلاله بأن أزارو رفض تجديد تعاقده مع النادي لاستكمال الموسم الحالي بعد فترة من التوقف.

لذلك قرر الاتحاد السعودي منع أزارو من اللعب مرة أخرى لأي من الأندية السعودية.

وانضم أزارو على سبيل الإعارة لصفوف الاتفاق في يناير الماضي قادما من الأهلي.

وأكد وليد أزارو أنه رفض تجديد تعاقده مع الاتفاق بسبب طلب الاتفاق منه تخفيض راتبه خلال فترة توقف نشاط كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا

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