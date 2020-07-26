شكرا لقرائتكم خبر منح الجماهير فرصة دعم أنديتها ولاعبيها عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين جماهير أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فرصة التعبير عن حماسها تجاه أنديتها ولاعبيها في ظل إقامة المباريات بدون جماهير، وذلك من خلال مشاركة التعليقات والصور الداعمة لهم، وتصوير مقاطع الفيديو أثناء مشاهدتهم للمباريات وترديد الهتافات أو الاحتفال بالأهداف.

يأتي ذلك ضمن حملة «دورينا رجع» التي أطلقتها الرابطة. وستعرض المشاركات على اللاعبين قبل وبعد المباريات وبين الشوطين لتحفيزهم وجعلهم أقرب للجمهور، كما سيتم عرضها أثناء المباريات على اللوحات الإعلانية على جانبي الملعب.

وستقدم الرابطة عبر قنواتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وبالتعاون مع الأندية والشركاء إمكانية لقاءات مع اللاعبين عن طموحاتهم للموسم.

بالونات هيليوم بمدرجات الأهلي

أوضح رئيس رابطة جماهير نادي الأهلي، عاطف باوزير، أنهم عملوا منذ مباراة الفريق أمام النصر في كأس الملك قبل فترة التعليق، في إعداد البانارات والأعلام لتزيين مدرج الأهلي، مبينا أن هناك أفكارا عدة تتم مناقشتها من أجل إحياء المدرجات في ظل قرار إقامة المباريات بدون جمهور.

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وقال: لدينا أفكار عدة لتزيين المدرج الأهلاوي وإحيائه، ومنها تصميم بالونات هيليوم، بحث توضع بالوناتان تحملان صورا للمشجعين وتثبتان في المقاعد، بالإضافة لتزيين كامل جنبات الملعب بالأعلام الخضراء.

ونأمل أن يتم السماح لنا ببث أهازيج الفريق بالتنسيق مع إدارة الملعب، واختيار 10 أهازيج متنوعة، بعضها مخصص لتسجيل الأهداف وبث الحماس في نفوس اللاعبين.

وأضاف: نأمل في خطوة قادمة تتمثل في السماح بدخول عدد محدد من جماهير الفريق يتم توزيعهم بشكل يحفظ التباعد الاجتماعي، على أن يحرصوا على الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من كمامات وقفازات، وأن يكونوا تحت مسؤولية رابطة المشجعين.

كيف تتفاعل الجماهير عن بعد؟