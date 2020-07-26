شكرا لقرائتكم خبر الفيحاء ينهي علاقته بشفيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي الفيحاء أمس رحيل حارس مرماه الأردني عامر شفيع، بعدما تقدم باعتذار عن عدم استمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وذكر الفيحاء في بيان له أن شفيع اعتذر عن تمديد عقده مع النادي الذي ينتهي في 31 يوليو الحالي، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي وربط موافقته على تمديد العقد للموسم الحالي بالتوقيع معه لموسم إضافي.

وأضاف البيان: مجلس إدارة النادي تمسك بقراره الخاص بعدم النظر في أمر تجديد العقود للاعبين الأجانب أو المحليين للموسم المقبل إلا وفق التقرير الفني، الذي سيقدمه المدير الفني خورخي سيماو في نهاية الموسم الحالي.

وعبرت الإدارة عن شكرها لشفيع على ما قدمه طوال فترة وجوده مع الفريق.

وكان عامر شفيع انضم لصفوف الفيحاء في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2019 قادما من شباب الأردن.