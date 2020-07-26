الفيحاء ينهي علاقته بشفيع

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وذكر الفيحاء في بيان له أن شفيع اعتذر عن تمديد عقده مع النادي الذي ينتهي في 31 يوليو الحالي، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي وربط موافقته على تمديد العقد للموسم الحالي بالتوقيع معه لموسم إضافي.
وأضاف البيان: مجلس إدارة النادي تمسك بقراره الخاص بعدم النظر في أمر تجديد العقود للاعبين الأجانب أو المحليين للموسم المقبل إلا وفق التقرير الفني، الذي سيقدمه المدير الفني خورخي سيماو في نهاية الموسم الحالي.
وعبرت الإدارة عن شكرها لشفيع على ما قدمه طوال فترة وجوده مع الفريق.
وكان عامر شفيع انضم لصفوف الفيحاء في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2019 قادما من شباب الأردن.
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