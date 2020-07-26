شكرا لقرائتكم خبر مستحقات قديمة تعلق تجديد المسيليم للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، حارس المرمى ياسر المسيليم موافقته على تجديد عقده 3 سنوات، مشترطا تسلم مستحقاته السابقة البالغة 3 ملايين و500 ألف.

وكان المفاوض الأهلاوي عرض على المسيليم مليونا ونصف المليون ريال عن كل موسم، ووافق اللاعب دون تردد لرغبته في إنهاء مسيرته في ناديه على أن يتم التوقيع بعد تسلم مستحقاته السابقة.

كما سهل المسيليم مهمة الإدارة عندما طرح عدة حلول منها تسلم المستحقات كاملة، أو تسلم مبلغ 3 ملايين عند التوقيع وتجدول بقية المبالغ، أو تسلم مبلغ مليوني ريال وتجدول بقية المستحقات، على أن تكون الجدولة لجميع المتأخرات على دفعتين، الأولى مع توقيع العقد والثانية بعد أشهر من التجديد علما أن هذه المفاوضات مضى عليها أكثر من شهرين ولم يجد اللاعب إجابة حتى الآن.

وكان المسيليم تلقى عروضا خلال هذه الفترة بقيمة تصل إلى 3 ملايين في الموسم الواحد إلا أنه علق كل العروض على أمل إيجاد حلول لتجديد عقده مع ناديه، حيث تلعب رغبة اللاعب في إنهاء مسيرته مع النادي دورا كبيرا في اتخاذ قراره.