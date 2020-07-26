اخبار الرياضه

مستحقات قديمة تعلق تجديد المسيليم للأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر مستحقات قديمة تعلق تجديد المسيليم للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أبدى قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، حارس المرمى ياسر المسيليم موافقته على تجديد عقده 3 سنوات، مشترطا تسلم مستحقاته السابقة البالغة 3 ملايين و500 ألف.

وكان المفاوض الأهلاوي عرض على المسيليم مليونا ونصف المليون ريال عن كل موسم، ووافق اللاعب دون تردد لرغبته في إنهاء مسيرته في ناديه على أن يتم التوقيع بعد تسلم مستحقاته السابقة.

كما سهل المسيليم مهمة الإدارة عندما طرح عدة حلول منها تسلم المستحقات كاملة، أو تسلم مبلغ 3 ملايين عند التوقيع وتجدول بقية المبالغ، أو تسلم مبلغ مليوني ريال وتجدول بقية المستحقات، على أن تكون الجدولة لجميع المتأخرات على دفعتين، الأولى مع توقيع العقد والثانية بعد أشهر من التجديد علما أن هذه المفاوضات مضى عليها أكثر من شهرين ولم يجد اللاعب إجابة حتى الآن.

وكان المسيليم تلقى عروضا خلال هذه الفترة بقيمة تصل إلى 3 ملايين في الموسم الواحد إلا أنه علق كل العروض على أمل إيجاد حلول لتجديد عقده مع ناديه، حيث تلعب رغبة اللاعب في إنهاء مسيرته مع النادي دورا كبيرا في اتخاذ قراره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستحقات قديمة تعلق تجديد المسيليم للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا