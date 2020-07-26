مستحقات قديمة تعلق تجديد المسيليم للأهلي

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وكان المفاوض الأهلاوي عرض على المسيليم مليونا ونصف المليون ريال عن كل موسم، ووافق اللاعب دون تردد لرغبته في إنهاء مسيرته في ناديه على أن يتم التوقيع بعد تسلم مستحقاته السابقة.
كما سهل المسيليم مهمة الإدارة عندما طرح عدة حلول منها تسلم المستحقات كاملة، أو تسلم مبلغ 3 ملايين عند التوقيع وتجدول بقية المبالغ، أو تسلم مبلغ مليوني ريال وتجدول بقية المستحقات، على أن تكون الجدولة لجميع المتأخرات على دفعتين، الأولى مع توقيع العقد والثانية بعد أشهر من التجديد علما أن هذه المفاوضات مضى عليها أكثر من شهرين ولم يجد اللاعب إجابة حتى الآن.
وكان المسيليم تلقى عروضا خلال هذه الفترة بقيمة تصل إلى 3 ملايين في الموسم الواحد إلا أنه علق كل العروض على أمل إيجاد حلول لتجديد عقده مع ناديه، حيث تلعب رغبة اللاعب في إنهاء مسيرته مع النادي دورا كبيرا في اتخاذ قراره.
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