الهلال يكبد غلطة سراي خسائر كبيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كبد نادي الهلال نظيره غلطة سراي التركي خسائر فاقت 41 مليون يورو بتجديده التعاقد مع المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي قدم إلى الهلال من الدوري التركي في أغسطس 2018، حيث جدد عقده أخيرا إلى صيف 2022 دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وتمثلت خسائر النادي التركي في البحث عن بديل لملء الفراغ الذي تركه غوميز برحيله إلى الهلال، كما أن النادي التركي كان يأمل في عودة لاعبه السابق نهاية الموسم الحالي.

ومنذ رحيل غوميز للهلال، ظل غلطة سراي يلعب دون مهاجم صريح نصف موسم، قبل أن يتم التعاقد مع السنغالي مباي دياني من نادي قاسم باشا مقابل 13 مليون يورو، وراتب سنوي 2.4 مليون لثلاثة مواسم، إلا أنه سجل 11 هدفا فقط أغلبها من علامة الجزاء، وتم الاتفاق مع كلوب بروج البلجيكي على إعارته هذا الموسم وتحمل راتبه، مكلفا خزينة النادي التركي نحو 22 مليون يورو.

ومع بداية الموسم الحالي تعاقد النادي التركي مع المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو 3 أعوام، براتب 5 ملايين يورو سنويا، وخلال الموسم الحالي شارك فالكاو في 22 مباراة سجل خلالها 11 هدفا فقط، كما تعاقد غلطة سراي مع اليوناني ميتروغولو مقابل 1.5 مليون يورو وسجل هدفين فقط، وتمت استعارة الروماني فلورين أندوني من برايتون الإنجليزي مقابل 700 ألف يورو وراتب سنوي يبلغ 2.5 مليون، بإجمالي يصل إلى 3.2 ملايين يورو.

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واستطاع بدلاء غوميز الأربعة مجتمعين، تسجيل 26 هدفا فقط للفريق التركي، وهو رقم أقل مما أحرزه غوميز وحده للهلال، حيث نجح في موسم واحد في تسجيل 32 هدفا.

وانضم بافيتيمبي غوميز للهلال قادما من ناديه التركي مقابل 6 ملايين يورو، وحصل على راتب شهري 4.5 ملايين يورو سنويا، حيث شارك في 74 مباراة أحرز خلالها 54 هدفا، وصنع 10 أهداف.

كما أسهم في تحقيق الهلال بطولة دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية بعد غياب دام 19 عاما، حيث سجل 11 هدفا توجته هدافا للبطولة.