11 حكما أوروبيا يستكملون دوري المحترفين

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وكشفت «مكة» أن الحكام الأوروبيين وصلوا دبي في طريقهم إلى الرياض بعد الوقوف على نتائج المسحات الطبية، والتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.
سيتولى هؤلاء الحكام إدارة المباريات المؤثرة ذات الحساسية العالية من حيث التنافس على مراكز المقدمة أو الهبوط إلى دوري أندية الدرجة الأولى، فيما سيتولى الحكام السعوديون المباريات غير المؤثرة في سلم ترتيب القمة والقاع.
وكان معسكر الحكام والمقام بالرياض منذ الأسبوع الماضي شهد تعليمات مشددة لجميع الحكام المشاركين من خلال تعميم داخلي بعدم التحدث إلى أي وسيلة إعلامية طالما يقع تحت منظومة لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
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