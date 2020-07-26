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11 حكما أوروبيا يستكملون دوري المحترفين

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- بواسطة أيمن الوشواش - يشارك 11 عنصرا تحكيميا دوليا أجنبيا من القارة الأوروبية في إدارة بقية مباريات الجولات الثماني المتبقية من عمر منافسات دوري الأمير للمحترفين، والذي سيعاود نشاطه في الرابع من أغسطس المقبل بعد توقفه القسري منذ 15 مارس الماضي بسبب جائحة .

وكشفت «مكة» أن الحكام الأوروبيين وصلوا دبي في طريقهم إلى الرياض بعد الوقوف على نتائج المسحات الطبية، والتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

سيتولى هؤلاء الحكام إدارة المباريات المؤثرة ذات الحساسية العالية من حيث التنافس على مراكز المقدمة أو الهبوط إلى دوري أندية الدرجة الأولى، فيما سيتولى الحكام السعوديون المباريات غير المؤثرة في سلم ترتيب القمة والقاع.

وكان معسكر الحكام والمقام بالرياض منذ الأسبوع الماضي شهد تعليمات مشددة لجميع الحكام المشاركين من خلال تعميم داخلي بعدم التحدث إلى أي وسيلة إعلامية طالما يقع تحت منظومة لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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