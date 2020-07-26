شكرا لقرائتكم خبر 11 حكما أوروبيا يستكملون دوري المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك 11 عنصرا تحكيميا دوليا أجنبيا من القارة الأوروبية في إدارة بقية مباريات الجولات الثماني المتبقية من عمر منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي سيعاود نشاطه في الرابع من أغسطس المقبل بعد توقفه القسري منذ 15 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا

وكشفت «مكة» أن الحكام الأوروبيين وصلوا دبي في طريقهم إلى الرياض بعد الوقوف على نتائج المسحات الطبية، والتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

سيتولى هؤلاء الحكام إدارة المباريات المؤثرة ذات الحساسية العالية من حيث التنافس على مراكز المقدمة أو الهبوط إلى دوري أندية الدرجة الأولى، فيما سيتولى الحكام السعوديون المباريات غير المؤثرة في سلم ترتيب القمة والقاع.

وكان معسكر الحكام والمقام بالرياض منذ الأسبوع الماضي شهد تعليمات مشددة لجميع الحكام المشاركين من خلال تعميم داخلي بعدم التحدث إلى أي وسيلة إعلامية طالما يقع تحت منظومة لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم.