5 يغادرون دوري المحترفين بسبب العقود

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وأعلن مايكون أمس عودته إلى ناديه السابق جالطة سراي التركي بعد نهاية إعارته للنصر وفشل الناديين في الوصول لاتفاق.
وقال مايكون عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام أمس «بعد قضاء عام ونصف رائع مع النصر، أشكر الإدارة والجمهور وزملائي على كل ما فعلوه لي، فزنا وصنعنا كثيرا من الذكريات الرائعة معا».
وانتهت إعارة اللاعب بنهاية يونيو الماضي، ليعود إلى ناديه التركي نظرا لارتباطه معه بعقد حتى نهاية الموسم المقبل.
وبرحيل مايكون، خسر النصر خدمات أبرز مدافعيه في مرحلة حساسة من الدوري ما زالت حظوظ الفريق فيها قائمة للمنافسة على بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي تبقت على نهايته 8 جولات.
ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 45 نقطة فارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.
غادروا أنديتهم بعد العودة من التوقف
- المصري أحمد مصطفى قدم إلى العدالة من نادي جينت البلجيكي، ورفض تمديد عقده
- البرازيلي مايكون بيريرا غادر النصر وعاد لناديه جالطة سراي التركي بسبب خلاف الناديين حول العقد الجديد
- الأردني عامر شفيع غادر الفيحاء بعد رفض التمديد ومطالبته بعقد لموسم آخر
- المغربي وليد أزارو قدم للاتفاق من الأهلي المصري ورفض تمديد عقده مطالبا بمبلغ وصفته الإدارة بالكبير
- الإسباني لويس غارسيا غادر تدريب الشباب بعد أن رفض تمديد عقده واشترط عقدا لموسم كامل
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