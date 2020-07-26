5 يغادرون دوري المحترفين بسبب العقود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضم مدافع فريق النصر، البرازيلي مايكون بيريرا إلى قائمة اللاعبين الذين غادروا أنديتهم بعد توقف الدوري وقبل استئنافه مرة أخرى.

وأعلن مايكون أمس عودته إلى ناديه السابق جالطة سراي التركي بعد نهاية إعارته للنصر وفشل الناديين في الوصول لاتفاق.

وقال مايكون عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام أمس «بعد قضاء عام ونصف رائع مع النصر، أشكر الإدارة والجمهور وزملائي على كل ما فعلوه لي، فزنا وصنعنا كثيرا من الذكريات الرائعة معا».

وانتهت إعارة اللاعب بنهاية يونيو الماضي، ليعود إلى ناديه التركي نظرا لارتباطه معه بعقد حتى نهاية الموسم المقبل.

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‏وبرحيل مايكون، خسر النصر خدمات أبرز مدافعيه في مرحلة حساسة من الدوري ما زالت حظوظ الفريق فيها قائمة للمنافسة على بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي تبقت على نهايته 8 جولات.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 45 نقطة فارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

غادروا أنديتهم بعد العودة من التوقف