شكرا لقرائتكم خبر فاروق جعفر: بطولات الأندية المصرية بالاتفاق مع الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف النجم السابق لفريق الزمالك والمنتخب المصري لكرة القدم فاروق جعفر أسرارا خطيرة ومثيرة للجدل خلال حديث فضائي أمس الأول، انتشر بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد جعفر أن الحكام الأفارقة كانوا يجاملون الأندية المصرية (الزمالك والأهلي والإسماعيلي والمقاولون العرب والمحلة) في البطولات الإفريقية بعد أن يتم الاتفاق معهم على ذلك.

وتمسك فاروق جعفر بحديثه التلفزيوني، مؤكدا أنه شخصيا جلس بصفته قائدا للفريق مع حكم خلال اجتماع سابق مباراة للزمالك بحضور مدير الكرة والمدرب، وأن الحكم خيره بين الحصول على ضربة جزاء خلال المباراة أو طرد لاعب من الفريق الخصم، موضحا أنه كان يرفض ذلك.

وأبان بأن الحكام كانوا يسهلون مهام الأندية المصرية مقابل الحصول على امتيازات معينة كإسكانهم في فنادق فخمة وتوفير سيارات فارهة لنقلهم بجانب منحهم مقابلا ماديا.

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ولم يتوقف جعفر عند هذا الحد، بل أكد أيضا أن تأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم 1990 كان يمكن ألا يتم لولا أن حكما حرم منتخبا منافسا من هدف حينما تمسك بعدم ولوج الكرة مرمى المنتخب المصري رغم دخولها المرمى، مؤكدا أن التحكيم الإفريقي لعب دورا كبيرا في تأهل منتخب مصر.

وأبان أيضا بأن الاتحاد الإفريقي في الفترة التي عايشها كلاعب، كان يضم عددا من الأعضاء المصريين، لهم دور أساس في البطولات، في إشارة إلى تسهيل هؤلاء الأعضاء مهام الفرق المصرية بالبطولات الإفريقية.

وأثارت تلك التصريحات لغطا كبيرا أمس وأمس الأول، وتسببت في حملة هجوم وانتقادات ضد اللاعب.