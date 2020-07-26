إنتر ميلان ينفي سعيه لضم ميسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى إنتر ميلان الإيطالي سعيه إلى ضم النجم البارز ليونيل ميسي من برشلونة الإسباني.

وفي تصريحات لمحطة (سكاي)، قال الرئيس التنفيذي للنادي الإيطالي جوزيبي ماروتا، أثناء مباراة فريقه مع جنوه، أمس الأول: نتحدث هنا عن مباراة افتراضية بين المديرين وبالقطع ليس هذا هدفا لنا، أعتقد أن ميسي يرى حياته ومستقبله الكروي في برشلونة، ولا أرى أدنى شك في هذا.

وكانت تكهنات ثارت أخيرا بأن ميسي يمكن أن يرحل عن برشلونة بعد تأزم النادي رياضيا وذهاب اللقب إلى ريال مدريد. ورأت وسائل إعلام إيطالية دليلا آخر على احتمال انتقال ميسي إلى الدوري الإيطالي يتمثل في أن والده ومدير أعماله اشترى ضيعة في ميلانو.

وفي سياق متصل، أعرب المدير الفني لإنتر ميلان أنطونيو كونتي عن اعتقاده بأن من غير الممكن ضم الأرجنتيني الدولي (33 عاما)، وقال «أعتقد أنه ليس هناك مجنون في هذا العالم يرفض أن يدرب ميسي، لكن الأمر لا يمكن تحقيقه بالنسبة لإنتر ميلان في هذه اللحظة ولأسباب عدة».

يشار إلى أن ميسي قضى مسيرته الاحترافية بالكامل في برشلونة، وحقق معه عددا من الإنجازات على مستوى الفريق والمستوى الشخصي.