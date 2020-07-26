كاواساكي يعزز صدارته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزز كاواساكي فرونتال موقعه في صدارة الدوري الياباني بفوزه على ضيفه شونان بيلمير 3-1 أمس في المرحلة السابعة. وفي مباريات أخرى، فاز كاشيوا ريسول على فيجالتا 5-1، وكونسادول على يوكوهاما 3-1، وجامبا أوساكا على فيسيل 2-0.

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