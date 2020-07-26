إصابة تخرج بافار عن تدريبات البايرن

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وخاض بايرن حصة المران بكامل قوته الضاربة لكن سرعان ما انسحب المدافع الفرنسي بنيامين بافار بسبب الإصابة. وبدا أن بافار تعرض لإصابة في الكاحل بحسب ما أظهر البث الحي لتدريبات الفريق، ليتم نقله من الملعب بواسطة سيارة مخصصة.
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