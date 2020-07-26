شكرا لقرائتكم خبر إصابة تخرج بافار عن تدريبات البايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استأنف بايرن ميونخ تدريباته الجماعية أمس، تحسبا لبدء مشواره في دوري أبطال أوروبا وخاض بايرن حصة المران بكامل قوته الضاربة لكن سرعان ما انسحب المدافع الفرنسي بنيامين بافار بسبب الإصابة. وبدا أن بافار تعرض لإصابة في الكاحل بحسب ما أظهر البث الحي لتدريبات الفريق، ليتم نقله من الملعب بواسطة سيارة مخصصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة تخرج بافار عن تدريبات البايرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.