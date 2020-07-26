سان جيرمان يوجه بوصلته نحو كونيا

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وكتبت صحيفة بيلد آم زونتاج الألمانية ومجلة كيكر أمس أن المهاجم الشاب أثار اهتمام مسؤولي باريس سان جيرمان برئاسة المدير الرياضي ليوناردو.
كما صدرت تقارير في فرنسا تتحدث عن هذا الموضوع أيضا.
وقد أثبت كونيا نفسه في هيرتا منذ انتقاله إليه في يناير الماضي قادما من لايبزيج، حيث ضمه مقابل 18 مليون يورو ووقع معه عقدا حتى 2024.
وأحرز كونيا 5 أهداف في11 مباراة في الدوري، كما ساعد في إحراز هدفين، وقد تمكن من تقديم أداء قوي تحت قيادة المدير الفني الجديد لهيرتا، برونو لاباديا.
ويحتاج سان جيرمان إلى تعزيز خط هجومه بعد فقدانه جهود نجمه البارز كيليان إمبابي، لمواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا.
كما أن رحيل المهاجمين أدينسون كافاني وأريك ماكسيم موتينج، اضطر سان جيرمان إلى التحرك للبحث عن بدائل، حيث لم يجدد النادي لهذين اللاعبين.
وحسب صحيفة «بيلد» فإن كونيا محط اهتمام إنتر ميلان الإيطالي أيضا.
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