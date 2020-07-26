سلة سيدات أمريكا تنطلق بحملة «حياة السود مهمة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق الموسم المؤجل من دوري كرة السلة الأمريكي للسيدات أمس الأول ببيان ضد الظلم العنصري.

وغادرت لاعبات سياتل ستورم ونيويورك ليبيرتي الملعب وتوجهن لغرف خلع الملابس أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي قبل بداية المباراة الافتتاحية للموسم الذي تم تأجيله بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفات الشهر الماضي أن الجولة الأولى ستشهد دعم حملة «حياة السود مهمة» عبر شعارات على قمصان اللعب إلى جانب إجراءات أخرى.

وتشهد الجولة الأولى ظهور اسم برونا تايلور على قمصان اللعب، حيث تسعى اللاعبات إلى تعزيز الوعي وتحقيق العدالة للسيدات والفتيات اللاتي اعتبرن ضحايا منسيات لوحشية الشرطة والعنف العنصري، حسب ما ذكرته رابطة الدوري في بيان.

وسيسمح للاعبات بمواصلة ارتداء تلك القمصان التي تحمل اسم برونا تايلور طوال الموسم.

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كذلك سترتدي اللاعبات قمصانا خلال عمليات الإحماء تحمل عبارة «حياة السود مهمة»، وهو الشعار الذي سيظهر بشكل بارز في الملاعب.

وجرى إطلاق النار على الأمريكية من أصول أفريقية برونا تايلور، التي كانت تبلغ من العمر 26 عاما وكانت تعمل فنية طوارئ طبية، حين دخل رجال الشرطة إلى شقتها في لويسفيل في 13 مارس الماضي في إطار التحقيق بقضية تتعلق بالمخدرات.

وبات اسم برونا تايلور يتردد في الاحتجاجات المناهضة للعنصرية، وقد تكرر ذلك خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة أخيرا إثر حادث مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض في 25 مايو الماضي.

وقبل انطلاق المباراة تحدثت لاعبة نيويورك ليبيرتي، لايشيا كلاريندون، ولاعبة سياتل ستورم، بريانا ستيوارت وأهدتا منافسات الموسم إلى تايلور قبل أن تقف جميع اللاعبات 26 ثانية حالة صمت في إشارة إلى عمر تايلور لدى وفاتها.

وارتدت جميع اللاعبات قمصانا خلال عملية الإحماء، تحمل عبارة «حياة السود مهمة»، على مقدمة القمصان بينما حمل ظهر القمصان عبارة «أذكر اسمها».