شكرا لقرائتكم خبر فيلايني يقود شاندونج لفوز مثير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قاد النجم البلجيكي مروان فلايني، فريقه شاندونج ليونينج للفوز على داليان يفناج 3-2 أمس في استهلال مشواره بالموسم الجديد من دوري السوبر الصيني لكرة القدم. وجرت المباراة ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى. وتكفل فيلايني بتسجيل الأهداف الثلاثة (هاتريك) لشاندونج في الدقائق 79 و83 و86. فيما تصدى خوسيه سولومون وماركوس دانيالسون لتسجيل هدفي داليان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيلايني يقود شاندونج لفوز مثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.