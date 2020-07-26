شكرا لقرائتكم صور.. مرتضي منصور يصوت في عمومية الميزانية بنادي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، لمتابعة سير العملية داخل الجمعية العمومية لنادي الزمالك وحرص علي الإدلاء بصوته في الجمعية العمومية، وأكد مرتضى منصور أنه حضر من تسع الاف الي عشر الاف للجمعية العمومية للنادي، معلقاً :"ورغم إصابتي بنزلة برد شديدة حرصت علي الحضور في اليوم الأول، ووجه مرتضى منصور الشكر لمديرية الشباب والرياضة علي التنظيم الرائع موجهاً الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يحرص علي المتابعة اولا بأول.

وأشاد مرتضى منصور بالجمعية العمومية لنادي الزمالك مؤكداً أنه أول نادي قام بغلق أبوابه بسبب الكورونا واول من قام بفتح أبوابه بعد ذلك، معلقاً :"مصر كلها بتتفرج علر رقي وتحضر نادي الزمالك ليس المهم أن تقول نعم أو لا للميزانية المهم الحضور وقبول الدعوة ..جمعية الزمالك كسرت حاجز الخوف من الكورونا والحر.

Advertisements

وفتحت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادى الزمالك، فى التاسعة صباح اليوم باب التسجيل فى الجمعية العمومية المنعقدة على مدار اليوم، الأحد، وغدًا الاثنين، أمام الأعضاء لتسجيل أسمائهم فى كشف الحضور الخاصة بالجمعية العمومية للتصويت على ميزانية النادى الأبيض، ومناقشة الحساب الختامى وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، حيث يتوافد الأعضاء من باب جامعة الدول العربية وسيكون الخروج من باب حمام السباحة وذلك لتفادى التكدس والتزاحم على الأبواب، حيث قام المجلس الأبيض، برئاسة مرتضى منصور، بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبى باب نادى الزمالك، الذى يطل على شارع جامعة الدول العربية لتسهيل مهمة الأعضاء للمشاركة فى الجمعية العمومية.

ويتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك 11 بندًا حيث تأتى البنود كالتالى: "التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020