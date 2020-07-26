شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: الزمالك نادي القرن والسبعة مش أكبر من التسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن الأبيض هو نادى القرن الحقيقى متتسائلا:" هل السبعة أكبر من التسعة"، وأضاف مرتضى منصور:" اليوم عيد للزملكاوية والحرارة 42 وقبل الانتخابات بسنة الناس كانت لاتهتم بالحضور ومثلما نحترم العضو هو احترمني وجه, للي قالوا عاوزين نعمل انتخابات .. انا جاهز اعملها بكرة فين المشكلة ".

تابع:" ما يحدث في نادي الزمالك هو الرقي وهذا درس للجميع وغدا اتوقع ان الحضور يفوق اليوم".

واصل:"ستاد النادي اصبح مثل ستاد القاهرة بعد التجديدات الذي حدثت به فندق اللاعبين تم بناءه سيوفر كل شهر مليون جنيه

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أكمل لدي مأمورية محددة في نادي الزمالك انا وأسرتي عاوزين نمشي النهارده بعد ما فعلناه في النادي وضمينا ممر الملك فاروق للنادي بقيمة مليار و700 مليون".

استطرد :"احنا داخلين ع انتخابات والناس كانت مترددة ولكن الجمعية العمومية للزمالك ستعطي دافعة قوية ان الناس تنزل والاعضاء اثبتوا الثقة الكاملة في مجلس الزمالك بحضورهم اليوم".

واختتم:" منعت السجاير من النادي ولم انظر علي أصوات انتخابية ولكن انظر للمصلحة العامة لو كنت كملت من ٢٠٠٥ كان زماني خلصت سته اكتوبر والاستاد".