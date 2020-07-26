شكرا لقرائتكم كاف يشيد بثنائية أوناجم وبن شرقي ويستحضر إنجازاتهما مع الوداد والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الضّوء على ثنائية أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، لاعبيْ الزمالك، مُبرزاً علاقتهما بالألقاب القارية سواء مع فريقهما السابق الوداد الرياضي أو ناديهما الحالي الزمالك.

ونشر الحساب الرسمي لـ"الكاف" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: "ثنائي يفوز بالبطولات القارية أينما ذهب"، مُرفقاً إياها بصورتيْن للاعبيْن مع الفريقيْن الأحمر والأبيض.

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وحاز اللاعبان على لقب "دوري أبطال أفريقيا" سنة 2017 مع الوداد، كما توجا بـ"كأس السوبر الأفريقي" رفقة الزمالك هذه السنة على حساب الترجي التونسي، وذلك بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويتواجد أوناجم وبنشرقي مع فريقهما المصري في نصف نهائي "دوري أبطال أفريقيا"، إذ يواجهان الرجاء الرياضي، في انتظار الشكل الذي ستُقام به هذه المرحلة بعد التأخر الذي فرضته جائحة "كورونا" على برنامج المقابلات.

يُذكر أن أوناجم انضم إلى الزمالك في الصيف الفارط قادماً من الوداد الرياضي، بينما وقَّع بنشرقي في كشوفات الأبيض قادماً من الهلال السعودي.