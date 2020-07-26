شكرا لقرائتكم حرس الحدود يهزم طلائع الجيش ودياً بهدف دون رد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق حرس الحدود فوزاً ودياً على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد سجله محمد عيد فى الدقيقة 90 من عمر المباراة التى أقيمت على الملعب الفرعى لستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ، وأهدر حسام باولو مهاجم الطلائع ركلة جزاء احتسبت لصالح فريقه و يفتتح الطلائع مبارياته بالدوري بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى حرس الحدود على إقامة مباراتين وديتين تجمع الفريقين الأولى التى أقيمت اليوم بينما تقام الودية الثانية فى 28 يوليو الجارى فى تمام الخامسة مساء على استاد المكس ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل فيما يختتم الطلائع ودياته بمواجهة المقاولون العرب فى الرابع من أغسطس المقبل على استاد الجبل الأخضر.

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وخاض فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مباراة ودية مع المصرى البورسعيدى مساء الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدورى انتهت بفوز المصرى بهدف دون رد سجله كريم العراقى ومن المقرر أن يلتقى الفريقان وديًا مرة أخرى فى 27 يوليو الجارى على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب كما التقى الفريقان وديًا الثلاثاء الماضى حيث تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فى المباراة الودية التى جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية بعد تجميد دام أربعة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا.

تقدم الطلائع بهدف مبكر عن طريق ناصر منسى فى الدقيقة الثالثة وتعادل للمصرى الناشئ محمد الجمل فى الدقيقة السابعة والثلاثين، قبل أن يضيف الطلائع الهدف الثانى فى الدقيقة الرابعة والأربعين عن طريق ناصر منسى أيضًا، وفى الدقيقة 90 سجل بهاء مجدى هدف التعادل للمصرى البورسعيدى من ركلة حرة فى الوقت الضائع.

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى الزمالك على إعادة المباراة الودية التى تم إلغاؤها الفترة الأخيرة، لاسيما بعدما أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الطلائع سلبية كافة عناصر الفريق عقب مخالطتهم لعمرو جمال مهاجم الطلائع الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا، واتفق مسئولو الناديين على إقامة المباراة الودية 29 يوليو الجارى فى السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.