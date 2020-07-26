شكرا لقرائتكم مرتضي منصور يشيد بأعضاء العمومية ويؤكد: الزمالك نادي القرن الحقيقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الشكر علي الحضور الراقي للاعضاء في حضور الجمعية العمومية العادية. أضاف مرتضى منصور أن ما يقدمه الاعضاء اليوم ينفي ما يردده بعض المرتزقة بوجود مشكلات داخل النادي اليوم. وقدم رئيس النادي الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة علي متابعته المستمرة معه تليفونيا علي مدار اليوم. كما تقدم بالشكر لمديرية الشباب والرياضة ومدير أمن الجيزة وكل القيادات التنفيذية. Advertisements وألمح مرتضى منصور الي ان أعضاء النادي بالفرع الرئيسي لهم الحق في دخول فرع اكتوبر وأنه سعيد بما وصل إليه من تنفيذ احلام ملايين الزملكاوية بأن يكون لهم نادي يليق بهم. أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن رده علي الهجوم علي فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء التاريخي سيعجب كل المنتمين ويخرس كل المشككين وغيرهم. أضاف مرتضى منصور أن الزمالك نادي القرن وسيظل نادي القرن غصب عن أي فرد. وطالب رئيس النادي من أعضاء الجمعية العمومية العادية ضرورة الحضور غدا لمناقشة كل البنود مشددا علي احترامه الكامل لمن صوت بنعم او لا في اليوم الأول لكن الأهم هو المشاركة الراقية منهم جميعا

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