شكرا لقرائتكم سلبية مسحة كورونا لـ عمرو جمال ويخضع لتحاليل جديدة غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعافى عمرو جمال مهاجم الاهلى المعار لطلائع الجيش من فيروس كورونا جيث جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها اليوم سلبية ليتم الإستقرار على إجراء مسحة جديدة له غداً الاثنين للتأكد من شفاؤه من الفيروس اللعين ،وأعلن عمرو جمال إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على إنستجرام قائلا، "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، راضى وكل الرضى، إيجابى كورونا نسألكم الدعاء"، وانهالت عبارات الدعم والمساندة على الغزال متمنين له سرعة الشفاء من الوباء اللعين .

وحرص عدد من نجوم النادى الأهلى وبعض أفراد الجهاز الطبى على الاطمئنان على عمرو جمال، مهاجم المارد الأحمر المعار لطلائع الجيش، بعد ثبوت إصابته بكورونا لمساندته فى المحنة الصعبة، مؤكدين له ضرورة التماسك حتى يعبر تلك الأزمة بسلام.

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وغادر عمرو جمال عسكر فريقه ببرج العرب بالإسكندرية بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا عقب ظهور نتيجة مسحة كورونا الخامسة التى أجراها الطلائع صباح الاثنين الماضى قبل وديتى المصرى البورسعيدى والزمالك والتى أكدت وجود حالة إيجابية واحدة فى صفوف الطلائع ليتم استبعاد اللاعب على الفور، ومن وخضوعه للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج الذى وضعته اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان

واتفق مسئولو طلائع الجيش مع نظرائهم فى الزمالك على إعادة المباراة الودية التى تم إلغاؤها الفترة الأخيرة، لاسيما بعدما أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الطلائع سلبية كافة عناصر الفريق عقب مخالطتهم لعمرو جمال مهاجم الطلائع الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا، واتفق مسئولو الناديين على إقامة المباراة الودية 29 يوليو الجارى فى السادسة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.