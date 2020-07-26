شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يعلن سلبية مسحة كورونا لـ سيسيه والميداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عبد الجليل إمام مدير الكرة بالاتحاد السكندري سلبية العينة الطبية التى تم سحبها من لاعبى الفريق الإيفوارى رزاق سيسيه والسورى عمر الميداني ومن المقرر أن ينضما الثنائى لتدريبات زعيم الثغر بداية من الغد .

كان اللاعبان قد وصل إلى مطار القاهرة منذ 48 ساعة وعلى الفور تم سحب العينة الطبية للتأكد من سلامتهما قبل الإنضمام لتدريبات الفريق .

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في ذات السياق أكد أحمد عبد اللطيف مخطط أحمال الإتحاد السكندرى أن عمر الميداني جاهز تماما للدخول في تدريبات الفريق مباشرة وابتداء من اليوم حيث كان اللاعب منتظم في التدريبات الجماعية بالكونفرانس إلى جانب انتظامه في تدريبات الوحدة السوري والذى سمح للاعب بالتدريب مع زملائه الدوليين المتواجدين بسوريا .

كان الجهاز الطبي للاتحاد السكندرى أكد انضمام الثنائي أسامة العزب و مروان النجار إلى التدريبات الجماعية نهاية الأسبوع عقب تحول النتيجة للعينات من إيجابية لسلبية وتم اجراء عدد من المسحات والتحاليل الطبية التى اكدت شفائهم ، وسيتم عمل مسحه غدا الاثنين عقب التدريب الصباحى للاطمئنان على جميع اللاعبين .

من ناحية أخرى كشف عبدالحميد عادل، وكيل اللاعبين، موقف رزاق سيسيه، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لصفوف نادي الاتحاد السكندري في نهاية الموسم، وقال عبدالحميد عادل في تصريحات تليفزيونية : "الرغبة الأولى للاعب في حالة عدم العودة للزمالك الاستمرار مع الاتحاد"، وتابع: "رزاق سيسيه مستمر مع الاتحاد السكندي حال عدم عودته للزمالك".