شكرا لقرائتكم حمادة عبد اللطيف: تجهيز اللاعبين والدكة أهم من نتائج المباريات الودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن تجهيز اللاعبين للدخول في الفورمة البدنية والفنية هو الاستفادة الأكبر من مواجهة الزمالك في المباريات الودية.

وأضاف خلال ستوديو تحليلي لودية الزمالك ووادى دجلة , على قناة الزمالك أن تجهيز الدكة بوجود لاعبين احتاطيين على نفس مستوى الاساسين هام جيد في الاعداد لمواصلة المنافسة الجيدة للفوز بالبطولات وخاصة دوري أبطال إفريقيا وكذلك الدوري العام.

وواصل عبد اللطيف حديثه قائلا ليس من المهم النظر لنتائج المباريات الودية ، مضيفا سعيد بالأداء في مواجهة بيراميدز أكثر من ودية سموحة رغم الفوز في الأخير بخماسية ولكن الأداء الفني كان مختلفا وعلينا عدم النظر الى نتائج الوديات

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق ، تعديل عدد أشواط ودية الزمالك ووداي دجلة التي ستجمع الفريقين بعد قليل على استاد بتروسبورت في اطار استعداد الفريقين لمباريات الدوري العام وكذلك نصف نهائي افريقيا.

وأضاف يحيى خلال ستوديو تحليلي لودية الزمالك , على قناة الزمالك ، قائلا المباراة ستقام على 3 أشواط فقط بدلا من 4 أشواط، وهى 45 دقيقة للشوط لأول ومثلها في الشط الثاني، و 30دقيقة مدة الشوط الثالث.

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وتابع نجم الزمالك السابق إن الفريق سيحصل على أجازة في أول أيام العيد ثم يعود من اليوم الثاني للدخول معسكر مغلق بالإسكندرية حتى يوم 10 أغسطس ، مضيفا مواجهات الزمالك الودية القادمة ستكون يوم 28 يولية بلقاء طنطا ثم 29 بمواجهة طلائع الجيش وسيقام اللقاءان على ملعب برج العرب

وعن موقف الفريقين في جدل ترتيب الدوري العام قال ان الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 28 نقطة من 16 مباراةو له 22 هدف وعليه 13 هدف، فيما يقبع وداي دجلة في المركز 16 برصيد 15 نقطة من 18 مباراة له 17 هدف وعليه 27 هدف