شكرا لقرائتكم حمادة عبد اللطيف: جيل الزمالك الحالي عودنا على حصد البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، جيل الزمالك الحالي عودنا على البطولات وأخاف على الإصرار والروح في الفوز وحصد الألقاب فقط.

وأضاف خلال ستوديو تحليلي لودية الزمالك ووادى دجلة , على قناة الزمالك، قائلا الجيل الحالي مستواه النفى عالى ومرتفع مثل كل الأجيال في الزمالك وما يزيده هو إصراره على التتويج وحصد الألقاب وهو ما يقلقنى حال انخفاض روحه القتالية اما مستواه الفني في يقلني بالمرة.

واستكمل الحاوى تصريحاته قائلا كارتيرون يريد تقييم جميع اللاعبين من الوديات وكذلك الاعتماد على الناشئين واختبار الناشئين ومنح الفرصة للجميع للتقييم في النهاية ولكن تشكيله معروف ولكنه سيحتاج جميع اللاعبين .

وقال عن تشكيل كارتيرون الأساسي ثابت ومعروف ولكن التجهيز للجميع ، مؤكدا أن المباريات الودية تكون لعلاج الأخطاء واكتشاف لاعبين وتغير طريقة اللعب ولكنها لن تمنحك المخزون الفني الكامل.

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وواصل وعلينا القتال في بطولة الدوري العام ولعب جميع المباريات للمكسب دون النظر الى المنافس حتى اخر لحظة

وقال أن تجهيز الدكة بوجود لاعبين احتاطيين على نفس مستوى الاساسين هام جيد في الاعداد لمواصلة المنافسة الجيدة للفوز بالبطولات وخاصة دوري أبطال إفريقيا وكذلك الدوري العام.

وواصل عبد اللطيف حديثه قائلا ليس من المهم النظر لنتائج المباريات الودية ، مضيفا سعيد بالأداء في مواجهة بيراميدز أكثر من ودية سموحة رغم الفوز في الأخير بخماسية ولكن الأداء الفني كان مختلفا وعلينا عدم النظر الى نتائج الوديات