شكرا لقرائتكم شاهد.. حمدى فتحى يخضع لمسحة كورونا فى سيارته خارج الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية اليوم، للاطمئنان على حالته، وقال عبد الحفيظ إن اللاعب يجري المسحة الطبية اليوم، بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية، وقامك اللاعب باجرائها خارج النادي داخل سيارته لمنع اختلاطه بلاعبي الاهلي، وكان الفريق قد استأنف تدريباته مساء اليوم، الأحد، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة سموحة الودية التي خاضها الفريق أول من أمس الجمعة، باستاد التتش، وفاز فيها الأهلي برباعية نظيفة حملت توقيع كهربا «هدفين»، وهدف لكل من أجايي ومروان محسن.



حمدي فتحى

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ويأتي عمل المسحات بالأهلي فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها النادى للحفاظ على سلامة الجميع داخل النادى ولمزيد من الاطمئنان على الجميع فى جهاز الكرة، بعدما أُصيب حمدى فتحى لاعب الفريق بفيروس كورونا مؤخراً، وتسببت واقعة حمدى فى إعلان حالة الطوارئ القصوى فى فريق الكرة على وجه الخصوص وداخل القلعة الحمراء بصفة عامة وطلب السويسرى رينيه فايلر بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل الفريق وزيادة عمليات التعقيم فى غرفة خلع الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى الفريق وتمنع انتشار الفيروس داخل الفريق، كما حدث فى أندية أخرى أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة كورونا فيه مؤخراً.

وتحدث رينيه فايلر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والدكتور خالد محمود بشأن الإجراءات الاحترازية، وزيادة عدد المسحات الطبية للتأكد من عدم انتشار الفيروس، بجانب فرض تعليمات مُشددة على اللاعبين بعدم التهاون خارج النادى، باعتبار أن البعض بدأ يُقلل من إجراءاته الاحترازية ويتعامل مع الفيروس على أنه انتهى، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، ولا بد من الاهتمام بعمليات التعقيم التى كان تحدث طوال الفترة الماضية حفاظاً على الصحة العامة فى الفريق، وتسببت واقعة حمدى فتحى فى إثارة حالة من القلق والرعب داخل النادى الأهلى، خاصة أنها الأولى فى الفريق وانتاب معظم لاعبى الفريق حالة من القلق والذعر خوفاً من إصابتهم بالفيروس، خاصة أنهم "مُخالطين" لحمدى فتحى وشاركوا معه فى التدريب طوال الأيام الماضية.