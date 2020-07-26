شكرا لقرائتكم طارق يحيي: تعديل ودية الزمالك ودجلة لتقام على 3 أشواط فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق ، تعديل عدد أشواط ودية الزمالك ووداي دجلة التي ستجمع الفريقين بعد قليل على استاد بتروسبورت في اطار استعداد الفريقين لمباريات الدوري العام وكذلك نصف نهائي افريقيا.

وأضاف يحيى خلال ستوديو تحليلي لودية الزمالك , على قناة الزمالك ، قائلا المباراة ستقام على 3 أشواط فقط بدلا من 4 أشواط، وهى 45 دقيقة للشوط لأول ومثلها في الشط الثاني، و 30دقيقة مدة الشوط الثالث.

وتابع نجم الزمالك السابق إن الفريق سيحصل على أجازة في أول أيام العيد ثم يعود من اليوم الثاني للدخول معسكر مغلق بالإسكندرية حتى يوم 10 أغسطس ، مضيفا مواجهات الزمالك الودية القادمة ستكون يوم 28 يولية بلقاء طنطا ثم 29 بمواجهة طلائع الجيش وسيقام اللقاءان على ملعب برج العرب

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وعن موقف الفريقين في جدل ترتيب الدوري العام قال ان الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 28 نقطة من 16 مباراةو له 22 هدف وعليه 13 هدف، فيما يقبع وداي دجلة في المركز 16 برصيد 15 نقطة من 18 مباراة له 17 هدف وعليه 27 هدف

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، خوض اللاعبين تدريبات في العاشرة صباح غدٍ الأحد بأحد فنادق التجمع الخامس وذلك قبل التوجه لملعب بترو سبورت لخوض المباراة الودية أمام وادي دجلة في الثامنة مساء غدٍ، واستأنف الفريق استعداداته لعودة النشاط من جديد اليوم السبت بعد ختام معسكر برج العرب الأخير الخميس الماضي، حيث يخوض مباراة وادي دجلة غدا ثم يعاود الفريق معسكره في برج العرب الإثنين المقبل تتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل.