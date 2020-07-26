شكرا لقرائتكم فاروق جعفر يتراجع عن تصريحاته : الأندية المصرية عانت من الحكام الأفارقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تصريحاته بأن الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى وكذلك المنتخب المصري، قائلا الزمالك لم يستفيد من الحكام الأفارقة وتم تعطيله ويعتبر أكثر المتضررين

وأضاف جعفر في ستوديو تحليلي لودية الزمالك , على قناة الزمالك ، قائلا : الناس فهمت كلامى غلط أنا باتكلم في 40 سنة فاتت من سنة 79 و 80 وليس الان ، مضيفا أن كل الأندية المصرية عانت من الحكام الأفارقة ولم تستفيد منها ومفيش فرقة مصرية استفادت وخسرنا المباراة اللي اتكلمت عليها وأمكانياتنا حينها لم تكن تساعدنا مع الحكم وكنا رايحين نلعب جيم فري ولم نستمر في البطولة الافريقية بعد الهزيمة وتم اقصاءنا.

وواصل جعفر حديثه قائلا : "لم أقصد الإساءة إلى أي نادى أو لاعب ورد فعل الناس كان صعب ، مؤكدا أن نادى الزمالك اتغير ولديه إنجازات كبيرة وكثيرة، وأن الكلام خرج عن سياق الموضوع من 40 سنة وتم تعميم الكلام وقولت أسماء جميع الأندية في العموم في فترة معينة ، مضيفا أن الحكام أول الصعوبات التي كنا نقابلها وسر رحيل عيسي حياتو عن الاتحاد الافريقي لكرة القدم".

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