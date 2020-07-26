شكرا لقرائتكم عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام دجلة وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة وديا والمقرر لها الثامنة مساء اليوم على استاد بتروسبورت.

ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم: محمد عواد في حراسة المرمى ، محمود علاء ومحمد عبد السلام وأحمد عيد وعبدالله جمعه في خط الدفاع ، إمام عاشور ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمود عبدالرازق شيكابالا وكريم بامبو في خط الوسط ، وعمر السعيد في خط الهجوم.