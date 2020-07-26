عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام دجلة وديا

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جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة وديا والمقرر لها الثامنة مساء اليوم على استاد بتروسبورت.
ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم: محمد عواد في حراسة المرمى ، محمود علاء ومحمد عبد السلام وأحمد عيد وعبدالله جمعه في خط الدفاع ، إمام عاشور ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمود عبدالرازق شيكابالا وكريم بامبو في خط الوسط ، وعمر السعيد في خط الهجوم.
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