شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: أتحدى وجود نادى فى العالم برقى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن عدد الحضور إلى الجمعية العمومية من تسع الاف الي عشر الاف مؤكدا أنه رغم إصابته بنزلة برد شديدة حرصت علي الظهور في اليوم الأول.

أضاف مرتضى منصور :" أشكر مديرية الشباب والرياضة علي التنظيم الرائع علي أعلي مستوي وخاصة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يحرص علي المتابعة اولا بأول".

تابع:" الجمعية العمومية لنادي الزمالك نموذج ونحن اول نادي قفل أبوابه بسبب كورونا واول من قام بفتح أبوابه بعد ذلك امام أعضاءه ويوجد آلاف مؤلفة فى الجمعية العمومية سواء سيوافقون او سيرفضون".

وواصل:" انتظر حضور الجمعية العمومية غدا في الساعه التاسعة لمناقشتي في جدول الاعمال وما فيش علي راسنا بطحة".

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وأكمل:" أتحدي أن يكون هناك أي نادي في العالم برقي نادي الزمالك وهيتعمل نادي في مدينة ستة اكتوبر افضل من المقر الرئيسي ونعمل علي بناء الاستاد في نفس الوقت حتي نسعد الجماهير ومصر كلها بتتفرج علي الرقي والتحضر الموجود في نادي الزمالك ومن قال نعم او لاء للميزانية مش دي القضية، القضية اني دعيت والاعضاء قبلوا الدعوة".

أردف:" الجمعية العمومية لنادي الزمالك كسرت حاجز الخوف من كورونا والحر وأريد ان يظهر خالد عبد العزيز حتي يعرف حجمه فهوا من افسد صفقة عبد الله السعيد والناس واعية".

واختتم:" لا يعنيني ماذا قال العضو في الصندوق فهذا ضميره وما يهمني هو حضور الاعضاء لمناقشة كل شئ".