شكرا لقرائتكم وزير الرياضة ومحافظي الغربية والبحيرة يحضرون نهائي دوري مراكز الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتور طارق رحمي واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، علي حضور المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب المقام حالياً في المركز الاوليمبي بالمعادى، بين فريقى مركز شباب شبرا نبات من الغربية ومركز شباب كفر قشاش من البحيرة.

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وعقدت اللجنة العليا لـ دورى مراكز الشباب اجتماعًا خلال الأيام الماضية لمناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات، حيث درست اللجنة إقامة احتفالية مصغرة على هامش المباراة النهائية يتم خلالها تسليم الجوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى هذا الموسم، بعدما نجح مركز شباب المحسمة المحطة بالإسماعيلية فى حصد المركز الثالث قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا على حساب مركز شباب الحسينات بالأقصر.

وأكد مصطفى منصور وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أنه تم رفع قيمة الجوائز المالية للمراكز الأولى فى الدورى من جانب اللجنة المنظمة لدورى مراكز الشباب، حيث تنص لوائح البطولة على حصول صاحب المركز الأول على 150 ألف جنيه والمركز الثانى على 100 ألف جنيه والمركز الثالث 70٠ ألف جنيه والمركز الرابع 30 ألف جنيه بإجمالى مكافآت وصلت إلى 350 ألف جنيه.