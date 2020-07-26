شكرا لقرائتكم زيزو يعود لقائمة الزمالك امام وادي دجلة بعد غيابه عن التدريبات أمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد أحمد سيد زيزو لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى قائمة الفريق في مباراة وادي دجلة الودية المقررة مساء اليوم وذلك بعد غيابه عن تدريبات أمس بسبب وجوده خارج القاهرة، ويواجه الزمالك فريق وادي دجلة وديا مساء اليوم على ملعب بتروسبورت وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية.

فيما يستمر غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الزمالك عن المباريات الودية لفريقه للمباراة الثانية علي التوالي بسبب الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن الام في الظهر والركبة، حيث قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك استبعاد محمود عبد الرحيم جنش من قائمة الفريق في مباراة وادي دجلة الودية المقرر لها بعد قليل بسبب الإصابة.

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وأعلن باتريس كارتيرون تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة ، ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم: محمد عواد في حراسة المرمى ، محمود علاء ومحمد عبد السلام وأحمد عيد وعبدالله جمعه في خط الدفاع ، إمام عاشور ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمود عبدالرازق شيكابالا وكريم بامبو في خط الوسط ، وعمر السعيد في خط الهجوم.

من ناحية اخري كشف أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، إن اكتمال النصاب القانوني بالجمعية العمومية للنادي يكون بحضور 7500 عضوا، موضحا أن عدد الحضور حاليا في الجمعية قارب علي اكتمال النصاب القانوني في اليوم الأول للجمعية العمومية.