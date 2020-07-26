شكرا لقرائتكم محمد شبانة: فايلر يطالب الأهلى بالتدخل لتخفيف عقوبة كهربا بسبب أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة، عن أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي طالب ادارة ناديه بالتدخل لدى اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق، خاصة بعد المستوي المتميز الذي ظهر عليه اللاعب منذ استئناف التدريبات.

وأكد شبانة في لايف "اليوم السابع" أن فايلر يرى أن ايقاف كهربا محليا سيؤثر علي فرص تواجده مع الفريق في نهائيات دوري ابطال افريقيا، خاصة وانه مقيد افريقيا ويحتاج الفريق لجهوده.

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وتابع شبانة عبر برنامج " مع شبانة " على صفحات "اليوم السابع"أن إدارة الأهلي عن أدلة تبرئة جديدة في فيديوهات السوبر بمعاونه الادارة القانونية، تمهيدًا لإرسال التماس للجنة التظلمات باتحاد الكرة لطلب تخفيف عقوبة الايقاف 10 مباريات والتي مر منهم مباراتين فقط، على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والذي أقيم في الإمارات مؤخرًا وحسمه الفريق الأبيض.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.