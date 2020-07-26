شكرا لقرائتكم الإصابة وراء غياب جنش عن ودية الزمالك ودجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستمر غياب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الزمالك عن المباريات الودية لفريقه للمباراة الثانية علي التوالي بسبب الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن الام في الظهر والركبة، حيث قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك استبعاد محمود عبد الرحيم جنش من قائمة الفريق في مباراة وادي دجلة الودية المقرر لها بعد قليل بسبب الإصابة.
وأعلن باتريس كارتيرون تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة ، ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم: محمد عواد في حراسة المرمى ، محمود علاء ومحمد عبد السلام وأحمد عيد وعبدالله جمعه في خط الدفاع ، إمام عاشور ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمود عبدالرازق شيكابالا وكريم بامبو في خط الوسط ، وعمر السعيد في خط الهجوم.
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