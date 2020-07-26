شكرا لقرائتكم المصرى وسموحة حبايب بهدف لكل فريق وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريقا المصري البورسعيدي وسموحه إيجابيا بهدف لمثله في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ببرج العرب ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدورى الممتاز المقرر له السادس من أغسطس المقبل .

تقدم عبد الناصر دى ماريا للمصرى البوسعيدى في الدقيقة 38 من عمر اللقاء ، وتعادل احمد حسن مكى لسموحه في الدقيقة 47 من ضربة جزاء .

جاءت المباراة قوية ومفيدة وغلب عليها طابع اللقاءات الرسمية وسيطر عليها لاعبو سموحه الذى ظهر عليهم الرغبة في تعديل الصورة بشكل كبير بعد الهزيمة الأخيرة من الأهلى برباعية نظيفة ومن قبلها الخسارة أمام الزمالك بخماسية مقابل هدف ، في المقابل حاول طارق العشرى المدير الفني للمصرى تجهيز الصف الثانى مثل أحمد عبد الفتاح حارس المرمى واحمد عادل وعبد الناصر دى ماريا للإستفادة بهم في مباريات الفريق المقبلة .

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وتلقى الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق اخطارًا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة الدكتور محمد سلطان يفيد بسلبية نتائج المسحة الطبية السادسة التي أجراها لاعبي الفريق صباح أمس السبت بالمعسكر المغلق ببرج العرب.

من جهته أبدى طارق العشري المدير الفني لفريق المصري سعادته التامة بنتائج تلك المسحة والتي ستضفي نوعًا من الارتياح والطمأنينة لدى الجميع داخل معسكر الفريق ببرج العرب ، مشيرًا أن الجميع سيظل على التزامه بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي داخل المعسكر حرصًا على سلامة الجميع.