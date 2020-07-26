شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يفوز بثلاثية نظيفة أمام المقاصة ودياً استعداداً لعودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الاسماعيلى فوزاً ودياً على نظيره مصر المقاصة بثلاثية دون رد فى اللقاء الذى جمعهما منذ قليل على ستاد الاسماعيلية فى إطار استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدوري والمقرر لها 6 أغسطس المقبل ، ثلاثية الدراويش حملت توقيع كل من أحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم وأحمد مدبولى بينما سجل للمقاصة محمد مسعد.

وكان الاسماعيلى قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من :

حارس مرمى .. محمد مجدى

خط الدفاع .. محمود البدري ، إبراهيم أبو اليزيد ، محمد هاشم ، أحمد ايمن.

خط الوسط .. أحمد مدبولى ، عماد حمدى ، محمد صادق ، بيكيتى سيلفا.

خط الهجوم .. مدحت فقوسة ، وجيه عبدالحكيم.

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على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى ، أسامة إبراهيم ، محمد عمار ، عبد الرحمن مجدى ، محمد الضرف ، كماتشو ، محمد بيومى ، محمد الشامى.

وشارك فى الشوط الثانى مجموعة من اللاعبين هم.. أسامة إبراهيم ، عبد الرحمن مجدى، محمد بيومى ، محمد الشامى.

المباراة شهدت تألق لاعبى الدراويش بشكل لافت للنظر حيث نجحوا فى احداث الفارق وارباك دفاع الفريق الفيومى.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20 كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.