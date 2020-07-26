شكرا لقرائتكم 5 بطولات تزين ألقاب فرجانى ساسي مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى الزمالك تعاقده مع الدولى التونسى فرجانى ساسى قادماً من النصر السعودى، فى مثل هذا اليوم 26 يوليو 2018،ليبدأ رحلة مميزة مع القلعة البيضاء.

وتوج الساحر ساسي بـ5 بطولات مع الابيض هى السوبر المصرى السعودى 2018، كأس الكونفدرالية 2019، كأس مصر 2019،، كأس السوبر الافريقى 2020 كأس السوبر المصرى 2020.

كما خاض المايسترو التونسي 68 مباراة بقميص الأبيض سجل 11 هدفا وصنع 8 أهداف

وولد التونسى فى 18 مارس عام 1992 فى ولاية أريانة التونسية، وأصبح فارس ميت عقبة الأول، خطف قلوب عشاق الأبيض من الدقيقة الأولى، وأصبح "معلم النص" بعد موسمين من التألق بالرداء الأبيض، لعب فرجانى ساسى 68 مباراة بقميص نادى الزمالك، سجل خلالها 11هدفا، بمعدل 10496 دقيقة منذ الانضمام إلى صفوف الفريق، فى 18 مباراة محلية بواقع 17 فى الدورى وواحدة بالكأس.

سجل فرجانى ساسى بالقميص الأبيض 6 أهداف محلية وصنع 3 أخرى لزملائه بالفريق، وتحصل الدولى التونسى على 4 كروت صفراء.

وترغب إدارة نادى الزمالك في تحصين عقد النجم ساسى بعد تلقيه عروض خليجية شفوية فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا إنه فضل الاستمرار فى الزمالك لتمديد عقده، بعد ترحيبه بالاستمرار داخل القلعة البيضاء لضمان بقاءه داخل صفوف الفريق، بعدما مواصلة اللاعب لتأكيداته إلى رئيس الزمالك أنه لن يرحل عن الفريق إلا بموافقته.

وكتب ساسي عبر حسابه الشخصي على «تويتر» بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الاهلى :" الحمد الله في سنة ونص البطولة الخامسة ليا مع نادي الزمالك و العاشرة في مسيرتي».

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واستطاع ساسي تحقيق 5 ألقاب مع الزمالك وهم، لقب كأس مصر، والكونفدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي، والسوبر المصري، والسوبر المصري السعودي.



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