شكرا لقرائتكم بينز مدافع إيفرتون يعتزل كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ليتون بينز مدافع إيفرتون اعتزاله لعب كرة القدم على المستوى الاحترافي عن 35 عاما، وبعد 13 عاما من اللعب في ناديه الحالي الذي يعتبره من بين أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في تاريخه.

وأنهى بينز مسيرته بعدما شارك كبديل خلال الخسارة 3-1 أمام بورنموث في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد بعدما أصبح يشغل دور بديل لفرنسي الدولي لوكا ديني في آخر عامين.

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وكان من المتوقع أن يمدد بينز تعاقده لعام واحد لكن إيفرتون أعلن عقب انتهاء المباراة مباشرة أن الظهير الأيسر سيعتزل. وبدا أن كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون يلمح إلى حصول مدافع إنجلترا السابق على منصب في النادي في المستقبل القريب.

وقال أنشيلوتي "ليتون بينز اتخذ قرار التوقف عن اللقب. كل من ينتمي لإيفرتون يجب أن يشعر بالامتنان له فهو مثلا رائعا ويملك مسيرة رائعة. نريد الإبقاء عليه في النادي فخبرته مهمة جدا".

والتحق بينز بإيفرتون قادما من ويغان أثليتيك في 2007 وشارك في 420 مباراة وسجل 39 هدفا أغلبها من ركلات حرة أو ركلات جزاء. وشارك بينز في 30 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا منها الظهور في كأس العالم 2014 بالبرازيل.